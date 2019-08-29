«Знамя» из Ногинска объявило о подписании Самедова

Бывший сборной России Александр Самедов стал игроком «Знамя» из Ногинска. Об этом сообщается на официальной странице клуба в «вконтакте».

«Дорогие друзья! В заявку ФК „Знамя“ включён заслуженный мастер спорта, чемпион России 2017, четырёхкратный обладатель Кубка России и Суперкубка России 2017 года, участник ЧМ-2014 и 2018 года, а также ЧЕ-2016 Александр Самедов. Дебют состоится 7 сентября в 17.00 на стадионе „Автомобилист“ в матче с командой „Витязь“ Подольск. Ждём вас и ваших друзей», — сказано в сообщении пресс-службы клуба из Ногинска.

«Знамя» выступает в первенстве России среди любительских клубов.

35-летний Самедов является воспитанником московского «Спартака». В составе красно-белых он выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. Также хавбек играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». За сборную России принял участие в 53 матчах, в которых стал автором семи забитых мячей.

