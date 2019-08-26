Самедов: вряд ли буду тренером

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов прокомментировал слухи о том, что готовится стать генеральным директором «Олимпа» из Химок.



«Куда идти, я пока не определился. Хочу сейчас немного отдохнуть, побыть с семьёй, детьми, никуда не тороплюсь. В любом случае уже надо начать этим заниматься – наверняка это будет какая-то футбольная история. Тренером буду вряд ли, возможно, функционером.



Что касается слухов о генеральном директоре, то в «Олимпе» просто есть дружеские отношения, в каких-то вопросах я помогаю, не более того», – приводит слова Самедова ТАСС.



В составе «Спартака» Самедов стал чемпионом и обладателем Суперкубка России (2017), также он четырежды становился обладателем Кубка России. В составе сборной России стал четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года.

Самедов: с огромным уважением отношусь к «Спартаку» и «Крыльям Советов»