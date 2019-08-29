Ловчев: с удивлением увидел, что родился практически непобедимый новый «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями о грядущем противостоянии «Спартака» и «Зенита» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги, а также особо отметил положительную динамику в результатах красно-белых.

«То, что пять команд лидируют в таблице, – рекорд для России. «Зенит» вроде бы уже оторвался и снял все вопросы, а «Спартак» наоборот валился, и вдруг они на равных подошли к данному противостоянию. «Зенит» укомплектован лучше, вопросов нет. Они не на классе играют, желание есть – поиграют. «Сочи» вообще сложился за три дня, «Спартак» сложился к пятому туру только. Для меня это удивительно. Пока игра «Спартака» не поставлена. Меня спрашивали, что такое спартаковский дух. Как-то Александр Мостовой ответил на этот вопрос: чтобы это понять, нужно в «Спартаке» побывать. Он начал проявляться, при том не сразу. С удивлением я увидел, что родился новый «Спартак». При таком накале «Спартак» практически непобедим. Пока эта команда непонятная с точки зрения организации игры. «Зенит» силён, но его никак никто завести не может. Если отсутствие Семака на лавочке сильно влияет на игру, тогда грош цена тренеру, который не может воздействовать на команду тренировочным процессом или чем-то другим.



Кто сильнее? Я думаю — пятьдесят на пятьдесят. Преимущество «Спартака» в том, что они играют на своём поле. Как будет складываться игра? Думаю, будет ничья. «Зенит» на выезде будет доволен ничьей со «Спартаком» после нескольких неудачных игр. «Спартак» после матчей с ЦСКА и с «Крыльями Советов», где был всплеск эмоциональности во вторых таймах, этой эмоциональности просто не хватит на четыре матча. Тем более всплеск этот надо давать с «Брагой». В «Спартаке» этого немного", – приводит слова Ловчева интернет-портал Metaratings.