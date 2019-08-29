Глава Футбольного союза ДНР: от политиков зависит, вернётся ли «Шахтёр» домой

Обладатель Кубков СССР и Украины в составе «Шахтёра», а ныне президент Футбольного союза непризнанной Донецкой народной республики Игорь Петров рассказал, в каком состоянии сейчас находится «Донбасс Арена».



«Недавно приезжал журналист из Англии – собирает материал для книги о непризнанных республиках. Был в Абхазии, Осетии – теперь нас навестил. Его тоже сводили на стадион, показали газон. Подтрибунные помещения, трибуны, поле – всё находится в отличном состоянии. Единственное, когда прилетела «Точка-У» (ракетный комплекс. – Прим. «Чемпионата»), большое панорамное стекло снаружи взрывной волной обрушило – чуть ребёнка не убило. Повреждённый фасад немного подреставрировали, но, чтобы принимать массовые мероприятия, требуется более капитальный ремонт. Без него объект считается аварийным. Нужно, чтобы люди, строившие стадион, осмотрели повреждённый сектор, обследовали. А так все необходимые службы на стадионе функционируют. В спортзалах дети тренируются.



С «Шахтёром» контакты оборвались. У них остался в Донецке филиал детской школы на 90 ребятишек – вот и все связи. Самых одарённых забирают в Киев, в интернат. Получается, нашим детям можно в украинских соревнованиях участвовать, а взрослым – нет. Санкции. Спорт смешали с политикой. И только от политиков зависит, вернётся ли «Шахтёр» домой. Сегодня проведение больших соревнований в Донецке объективно невозможно: гарантий безопасности участникам никто не даст – постоянно происходят столкновения; аэропорт разбит. Киевляне несколько лет назад отказывались лететь в Мариуполь – кто же в нынешней ситуации поедет в Донецк? Есть надежда, что новое украинское правительство что-то сделает для разрешения конфликта, потому что сил терпеть это больше нет», — заявил Петров корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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