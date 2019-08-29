Тотти: «Рома» может надеяться лишь на борьбу за 4-е место в Серии А

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти скептически оценил шансы римского клуба побороться за место в первой тройке в следующем сезоне.

«Я надеюсь, что ошибаюсь, но если вы играли в футбол в течение 30 лет, то кое-что в этом понимаете. Я, как и многие фанаты, надеюсь увидеть отличную игру „волков“, которые смогут вернуться в Лигу чемпионов.

Я считаю, что «Ювентус» станет чемпионом, но, так как «Интер» и «Наполи» усилились, борьба будет более напряжённой. Думаю, что тройка лидеров уже определена, а «Рома», к сожалению, может надеяться лишь на борьбу за четвёртое место в Серии А. Это реальность ситуации, зная, что произошло в предсезонный период.



«Наполи» и «Интер» могут побороться с «Ювентусом» до конца, но мы все знаем, что «Юве» сможет прибавить в нужный момент", — приводит слова Тотти Football Italia.