Тотти: «Рома» может надеяться лишь на борьбу за 4-е место в Серии А

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти скептически оценил шансы римского клуба побороться за место в первой тройке в следующем сезоне.
«Я надеюсь, что ошибаюсь, но если вы играли в футбол в течение 30 лет, то кое-что в этом понимаете. Я, как и многие фанаты, надеюсь увидеть отличную игру „волков“, которые смогут вернуться в Лигу чемпионов.
Я считаю, что «Ювентус» станет чемпионом, но, так как «Интер» и «Наполи» усилились, борьба будет более напряжённой. Думаю, что тройка лидеров уже определена, а «Рома», к сожалению, может надеяться лишь на борьбу за четвёртое место в Серии А. Это реальность ситуации, зная, что произошло в предсезонный период.
«Наполи» и «Интер» могут побороться с «Ювентусом» до конца, но мы все знаем, что «Юве» сможет прибавить в нужный момент", — приводит слова Тотти Football Italia.
- 29 августа 2019
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