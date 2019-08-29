Форвард «Фрайбурга» Вальдшмидт впервые получил вызов в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Нидерландов (6 сентября) и Северной Ирландии (9 сентября).

Впервые в карьере вызов в сборную получил нападающий Лука Вальдшмидт.



Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

вратари: Бернд Лено («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерман (оба — «РБ Лейпциг»), Нико Шульц («Боруссия» Дортмунд), Никлас Штарк («Герта»), Никлас Зюле («Бавария»), Джонатан Та («Байер»), Йозуа Киммих («Бавария»), Йонас Хектор («Кёльн»)

полузащитники: Эмре Джан («Ювентус»), Леон Горецка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Байер»), Тони Кроос («Реал»)

нападающие: Юлиан Брандт, Марко Ройс (оба — «Боруссия» Дортмунд), Серж Гнабри («Бавария»), Лука Вальдшмидт («Фрайбург»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).