Белорусский вратарь может перейти в «Оренбург»
Вратарь солигорского «Шахтёра» Андрей Климович в скором времени сменит команду. Как сообщает «Прессбол», голкипер подпишет контракт с «Оренбургом». Контракт 31-летнего футболиста со своим нынешним клубом рассчитан до 31 декабря 2020 года.
В нынешнем сезоне Климович провёл в общей сложности 26 матчей в чемпионате и Кубке Беларуси, а также в квалификации Лиги Европы, в которых 15 раз сыграл на ноль. Ранее также выступал за брестское «Динамо», «Гомель», «Минск» и «Динамо» (Минск).
«Оренбург» после семи туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги последнее, 16-е место, набрав всего два очка. Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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