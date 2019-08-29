Англия опубликовала заявку на матчи квалификации Евро-2020 с Болгарией и Косово

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом определился с заявкой на матчи квалификации чемпионата Европы — 2020 с национальными командами Болгарии (7 сентября) и Косово (10 сентября), сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
Голкиперы: Том Хитон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бенджамин Чилвел, Джо Гомез, Майкл Кин, Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Дэнни Роуз, Киран Триппьер, Аарон Ван-Биссака.
Полузащитники: Алекс Окслейд-Чемберлен, Росс Баркли, Джордан Хендерсон, Джеймс Мэддисон, Мэйсон Маунт, Деклан Райс, Гарри Уинкс.
Нападающие: Гарри Кейн, Джесси Лингард, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Каллум Уилсон.
Сборная Англии, набрав 6 очков в 2 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы А квалификации Евро-2020, Косово (5) занимает третье место, Болгария (2) — последнее, пятое.
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