«Рома» согласовала переход Смоллинга
Римская «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Итальянский клуб арендует футболиста до окончания сезона-2019/20 за € 3 млн без права последующего выкупа. Смоллинг также принял предложение о переходе в стан «волков».
29-летний Смоллинг является воспитанником «Мейдстон Юнайтед». В «Манчестер Юнайтед» он перешёл летом 2010 года из «Фулхэма». Сумма трансфера составила € 8 млн. В прошлом сезоне Смоллинг принял участие в 24 матчах английского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отметился автоголом, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2022 года.
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