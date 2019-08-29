«Брага» вышла вперёд в матче со «Спартаком» благодаря голу Р. Орты

Хавбек «Браги» Рикарду Орта открыл счёт в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с московским «Спартаком». 24-й летний португалец отличился на 42-й минуте после передачи полузащитника Андре Орты.

Матч «Спартак» — «Брага» сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Напомним, «Спартак» и «Брага» провели первый матч в Португалии на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» 22 августа. Победу тогда одержали хозяева со счётом 1:0. Победитель противостояния выйдет в групповой турнир Лиги Европы.

Сетку квалификации Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

Жеребьёвка группового этапа турнира состоится в Монако завтра, 30 августа, начало — в 15:00 мск.