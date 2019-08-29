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Р. Орта забил второй мяч в ворота «Спартака»

Р. Орта забил второй мяч в ворота «Спартака»
Футбол / Лига Европы 0

Хавбек «Браги» Рикарду Орта оформил дубль в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с московским «Спартаком».

24-й летний игрок отличился на 42-й минуте после передачи полузащитника Андре Орты. Спустя шесть минут португалец отправил второй мяч в ворота красно-белых, голевой пас отдал форвард Паулинью.

Матч «Спартак» — «Брага» сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу гостей. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Напомним, «Спартак» и «Брага» провели первый матч в Португалии на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» 22 августа. Победу тогда одержали хозяева со счётом 1:0. Победитель противостояния выйдет в групповой турнир Лиги Европы.

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако завтра, 30 августа, начало — в 15:00 мск.

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