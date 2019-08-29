Президент «Браги»: счастлив, что помогли Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Президент «Браги» Антонио Салвадор прокомментировал игру «Спартака» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальской команды. По итогам двух матчей красно-белые вылетели из турнира.
«Спасибо журналистам, что сюда приехали. Похвалу заслужили игроки, тренеры и вся наша структура, которую мы выстраивали. Мы долго шли, к тому чтобы оказаться здесь с этим результатом. И конечно, спасибо фанатам, которые добрались сюда. Их было слышно в ходе матча. «Спартак» — команда с большой историей, поэтому мы счастливы, что помогли Португалии в таблице коэффициентов УЕФА», — передаёт слова Салвадора корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако завтра, 30 августа, начало — в 15:00 мск.
- 29 августа 2019
-
23:45
-
23:29
-
23:27
-
23:23
-
23:23
-
23:10
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:55
-
22:47
-
22:38
-
22:31
-
22:30
-
22:16
-
22:09
-
21:57
-
21:55
-
21:52
-
21:42
-
21:36
-
21:29
-
21:20
-
21:19
-
21:11
-
21:09
-
21:02
-
20:57
-
20:57
-
20:53
-
20:46
-
20:18
-
19:58
-
19:55
-
19:55