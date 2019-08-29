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Президент «Браги»: счастлив, что помогли Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Президент «Браги»: счастлив, что помогли Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Футбол / Лига Европы 0

Президент «Браги» Антонио Салвадор прокомментировал игру «Спартака» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальской команды. По итогам двух матчей красно-белые вылетели из турнира.

«Спасибо журналистам, что сюда приехали. Похвалу заслужили игроки, тренеры и вся наша структура, которую мы выстраивали. Мы долго шли, к тому чтобы оказаться здесь с этим результатом. И конечно, спасибо фанатам, которые добрались сюда. Их было слышно в ходе матча. «Спартак» — команда с большой историей, поэтому мы счастливы, что помогли Португалии в таблице коэффициентов УЕФА», — передаёт слова Салвадора корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако завтра, 30 августа, начало — в 15:00 мск.

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