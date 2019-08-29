Джикия: теперь «Спартаку» нужно рассчитывать на Кубок и чемпионат России

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой» (0:1 — первая встреча). По итогам двух матчей красно-белые вылетели из турнира.
«Не забили, не прошли дальше. Расстроились, нелепые голы за три минуты пропустили, не знаю, как это объяснить. Контролировали игру, имели хорошие подходы. Тиль и Ларсон качественные футболисты, их сегодня не хватало, но на это есть причины.
Сегодня к концу второго тайма начал сказываться тяжёлый график. Все хотели попасть в группу, но после игры надо делать выводы и расчитывать на Кубок и чемпионат. К «Зениту» успеем восстановиться.
Поражения в квалификациях нельзя называть тенденцией, это отдельные матчи, которые нельзя сравнивать. Наш чемпионат не слабее португальского, греческого, голландского. По отдельным матчам нельзя судить. Есть отдельные команды, которые далеко проходят в еврокубках: «Аякс», «Порто».
С «Зенитом» будет хороший шанс реабилитироваться. Извиняюсь перед болельщиками. Спасибо тем, кто не ушёл с матча, кто до конца был с нами на стадионе», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 29 августа 2019
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