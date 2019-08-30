«Брага» опубликовала фото из раздевалки после победы в матче со «Спартаком»
Пресс-служба «Браги» опубликовала фото из раздевалки после выхода команды в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче раунда плей-офф квалификации турнира португальская команда на выезде обыграла московский «Спартак» со счётом 2:1 (1:0 — первая встреча).
Фото можно посмотреть на странице «Браги» в «Твиттере».
Напомним, в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы «Брага» оказалась сильнее «Брондбю» из Дании (4:2, 3:1), а «Спартак» взял верх над швейцарским «Туном» (3:2, 2:1).
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако сегодня, 30 августа, начало — в 15:00 мск.
Групповой этап турнира начнётся 19 сентября. 2-й тур пройдёт 3 октября, 3-й — 24 октября, 4-й — 7 ноября, 5-й — 28 ноября, а 6-й — 12 декабря.
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