Гнев Жиго, стычка Джикии и горе поражения. Яркие фото матча «Спартак» — «Брага»

29 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский «Спартак» принимал «Брагу». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальской команды.
Автором первого мяча стал полузащитник «Браги» Рикарду Орта на 42-й минуте с передачи хавбека Андре Орты. Перед свистком на перерыв Рикарду Орта оформил дубль, голевой пас отдал нападающий Паулинью. На 89-й минуте разницу в счёте сократил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.
Первый матч команды провели в Португалии на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» 22 августа. Победу тогда одержали хозяева со счётом 1:0. Таким образом, «Брага» вышла в групповой этап Лиги Европы, а «Спартак» покинул турнир.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Брага» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Эдгара Брещанова.
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