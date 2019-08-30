Хавбек «Браги» Орта: любой, кто думает, что «Спартак» слаб, жестоко ошибается

Полузащитник «Браги» Рикарду Орта прокомментировал гостевую победу команды над московским «Спартаком» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счётом 2:1 и попадание в групповой этап турнира.
«Мы достигли нашей первой цели. Любой, кто думает, что «Спартак» слаб, жестоко ошибается, но мы были очень сильны.
Тренер передает нам идеи, а команда в ответ показывает хороший результат. Посмотрим, что будет на групповом этапе, но сейчас нашей задачей было пройти квалификацию», – приводит слова Орты A Bola.
Московский «Спартак» не сумел выйти в групповой этап Лиги Европы, дважды проиграв «Браге» в раунде плей-офф квалификации турнира.
Ранее на этой неделе в групповой турнир Лиги чемпионов не сумел выйти «Краснодар», дважды проиграв греческому «Олимпиакосу»
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