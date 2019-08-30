Недвед не исключил уход Дибалы из «Ювентуса» до конца трансферного окна

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, нападающий команды Пауло Дибала покинуть команду.



«Дибала? Трансферное окно закрывается 2 сентября. К тому времени всё может случиться. Мы работаем, как и любой другой клуб», — приводит слова Недведа Canal+.



Ранее сообщалось об интересе к аргентинскому футболисту со стороны «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

По сведениям ряда СМИ «Ювентус» хочет продать Дибалу, чтобы использовать деньги с его трансфера для подписания контракта с форвардом «Интера» Мауро Икарди до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне Дибала провёл за «Ювентус» 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Контракт нападающего с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.