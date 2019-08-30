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Иско: «как отец я даже не представляю, через что Энрике проходит сейчас

Иско: «как отец я даже не представляю, через что Энрике проходит сейчас
Футбол / Испания 0

Хавбек «Реала» Иско выразил поддержку бывшему главному тренеру «Барселоны» и сборной Испании Луису Энрике, накануне потерявшему девятилетнюю дочь из-за болезни. У неё была злокачественная опухоль.

«Как отец, я даже не представляю, через что вы проходите сейчас. В таких ситуациях не найти утешения, крепкие объятия и много сил Луису Энрике и всей его семье!» — написал Иско в своём «твиттере».

Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда успела провести семь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения, ни разу не сыграв вничью. В июне текущего года было объявлено, что он покинет занимаемую должность по семейным обстоятельствам.

Под его руководством «Барселона» в сезоне-2014/15 выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Ранее Энрике также возглавлял вторую команду каталонского клуба, «Сельту» и «Рому».

Луис Энрике объявил, что его дочь скончалась
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