Иско: «как отец я даже не представляю, через что Энрике проходит сейчас

Хавбек «Реала» Иско выразил поддержку бывшему главному тренеру «Барселоны» и сборной Испании Луису Энрике, накануне потерявшему девятилетнюю дочь из-за болезни. У неё была злокачественная опухоль.



«Как отец, я даже не представляю, через что вы проходите сейчас. В таких ситуациях не найти утешения, крепкие объятия и много сил Луису Энрике и всей его семье!» — написал Иско в своём «твиттере».

Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда успела провести семь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения, ни разу не сыграв вничью. В июне текущего года было объявлено, что он покинет занимаемую должность по семейным обстоятельствам.



Под его руководством «Барселона» в сезоне-2014/15 выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Ранее Энрике также возглавлял вторую команду каталонского клуба, «Сельту» и «Рому».