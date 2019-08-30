Иско: «как отец я даже не представляю, через что Энрике проходит сейчас

Хавбек «Реала» Иско выразил поддержку бывшему главному тренеру «Барселоны» и сборной Испании Луису Энрике, накануне потерявшему девятилетнюю дочь из-за болезни. У неё была злокачественная опухоль.
«Как отец, я даже не представляю, через что вы проходите сейчас. В таких ситуациях не найти утешения, крепкие объятия и много сил Луису Энрике и всей его семье!» — написал Иско в своём «твиттере».
Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда успела провести семь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения, ни разу не сыграв вничью. В июне текущего года было объявлено, что он покинет занимаемую должность по семейным обстоятельствам.
Под его руководством «Барселона» в сезоне-2014/15 выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Ранее Энрике также возглавлял вторую команду каталонского клуба, «Сельту» и «Рому».
- 30 августа 2019
-
05:45
-
05:38
-
05:16
-
04:58
-
04:53
-
04:39
-
04:30
-
04:21
-
03:56
-
03:45
-
03:43
-
00:54
-
00:44
-
00:41
-
00:33
-
00:16
-
00:06
- 29 августа 2019
-
23:58
-
23:54
-
23:45
-
23:29
-
23:27
-
23:23
-
23:23
-
23:10
-
23:08
-
23:03
-
22:56
-
22:55
-
22:47
-
22:38
-
22:31
-
22:30
-
22:16
-
22:09