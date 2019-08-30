Наставник «Славии»: «Спартак» предложил за Крала астрономическую сумму

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски рассказал, что «Спартак» предложил за полузащитника Алекса Крала очень большие деньги, а сам игрок выразил желание перейти в стан красно-белых.
«Конечно, для нас это большая потеря. „Спартак“ за неделю увеличил своё предложение, и оно достигло астрономической суммы. Алекс хотел поехать в „Спартак“ и попробовать свои силы. Мы дали ему возможность принять решение. Он проделал огромную работу здесь», — цитирует Трпишовски Ceske Noviny.
Ранее в СМИ сообщалось, что несколько недель назад «Славия» отказалась продавать игрока, однако новое предложение «Спартака» в размере € 12 млн убедило руководство чешского клуба расстаться с ним. Официально о переходе футболиста может быть объявлено уже в ближайшее время.
В этом сезоне Крал сыграл 8 матчей за «Славию», но результативными действиями в них не отметился. Контракт футболиста с пражским клубом рассчитан до лета 2023 года.
- 30 августа 2019
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