Семак прокомментировал возможный уход Ригони из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу возможного ухода полузащитника Эмилиано Ригони, которым интересуется «Сампдория».



«Ригони тренируется, остаётся немного времени до конца окна, сейчас он игрок нашего клуба. Конкретики по его уходу нет, что-то возможно, но предположить это сложно. В этом цикле мы провели огромную работу с точки зрения оптимизации состава. Следующий этап — точечные усиления, которые нам нужны. Нужно 4 трансферных окна, чтобы создать команду, которую мы хотим видеть. Сейчас мы движемся вперёд», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

Новое предложение заключается в аренде Ригони на один год за € 1 млн с обязательством выкупа за € 9 млн. Это предложение находится на стадии согласования.