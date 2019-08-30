ЦСКА поздравил с днём рождения своего экс-вратаря, 9 лет прикованного к постели
Московский ЦСКА поздравил в своём «твиттере» с 38-летием Вениамина Мандрыкина — бывшего вратаря «армейцев», который с 2010 года прикован к постели.
«Мы с тобой, Веня», — говорится в сообщении ЦСКА.
Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября 2010 года на своей машине, уходя на скорости около 200 км/ч от преследования ГИБДД, Мандрыкин врезался в дерево. Он получил серьёзные травмы, перенёс операцию на позвоночнике и длительное время находился в реанимации. Помимо голкипера в машине находилось два игрока «Динамо» Брянск и две девушки.
По состоянию на 2019 год Мандрыкин по-прежнему лишён возможности передвигаться самостоятельно. За московский ЦСКА гоккипер провёл 69 матчей. Также на его счету две игры в составе сборной России.
- 30 августа 2019
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