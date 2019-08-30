«Атлетико» может арендовать Икарди
Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с арендой форварда «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает Cope.
По информации издания, приоритетным вариантом для усиления атаки для испанцев является форвард «Валенсии» Родриго.
Мадридский клуб рассчитывает купить испанца, однако затруднения в переговорах с «Милан» по продаже Анхеля Корреа может не дать возможность им приобрести Родриго. В таком случае руководство «Атлетико» обратится к «Интеру» и попытается арендовать Икарди.
Напомним, главный тренер итальянского клуба Антонио Конте открыто заявил, что не рассчитывает на услуги Мауро. Основным форвардом «Интера» в текущем сезоне станет Ромелу Лукаку. У Икарди отобрали капитанскую повязку и девятый номер.
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