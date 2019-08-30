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«Крылья Советов» — «Динамо»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Динамо»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и московского «Динамо» определились с составами на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Карпов, Анюков, Полуяхтов, Гацкан, Антон, Тимофеев, Кабутов, Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Конюхов, Чичерин, Зиньковский, Терехов, Смирнов, Мияйлович, Якуба, Гынсарь, Киселёв, Голенков, Радоньич.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Каборе, Жоаозиньо, Грулёв, Филипп, Н’Жье.

Запасные: Седов, Плиев, Рыков, Калинин, Нойштедтер, Морозов, Ордец, Кардозу, Шиманьски, Шейдаев, Панченко.

Встреча состоится сегодня, 30 августа, в Самаре на стадионе «Самара Арена», начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо».

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