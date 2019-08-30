УЕФА ввёл потолок цен на билеты для фанатов гостевых команд в еврокубках

УЕФА ввёл потолок цен на билеты для болельщиков гостевых команд на матчи европейских клубных турниров. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Согласно решению УЕФА, стоимость билетов для фанатов гостевой команды на матч Лиги чемпионов не будет превышать € 70. Максимальная цена на билеты на игру Лиги Европы для болельщиков команды, которая проводит встречу на выезде, составит € 45. Эти цены соответствуют уровню стоимости билетов самой низкой категории на финалы Лиги чемпионов Лиги Европы соответственно.

Новое положение дополняет существующее правило, которое предусматривает, что цена билетов для болельщиков гостевой команды не должна превышать стоимость билетов сопоставимой категории для фанатов команды, на поле которой проводится матч.