«Реал» согласовал трансфер Б. Фернандеша за € 70 млн

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Реале», утверждает O Jogo.

Согласно информации источника, клубы уже согласовали все условия сделки. Трансфер 24-летнего хавбека обойдётся «сливочным» в € 70 млн. Однако на «Сантьяго Бернабеу» португалец переберётся только следующим летом. Текущий сезон он доиграет в «Спортинге».

В сезоне-2018/19 на клубном уровне Фернандеш стал автором 32 забитых мячей и 18 голевых передач. При этом он провёл в составе «Спортинга» 52 матча: 33 — в чемпионате, 11 — в Кубке и 8 — в еврокубках. Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.

Ранее «Спортинг» отказался продавать Фернандеша «Тоттенхэм Хотспур» за € 55 млн и 10 млн бонусами.