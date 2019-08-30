«Реал» согласовал трансфер Б. Фернандеша за € 70 млн
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в «Реале», утверждает O Jogo.
Согласно информации источника, клубы уже согласовали все условия сделки. Трансфер 24-летнего хавбека обойдётся «сливочным» в € 70 млн. Однако на «Сантьяго Бернабеу» португалец переберётся только следующим летом. Текущий сезон он доиграет в «Спортинге».
В сезоне-2018/19 на клубном уровне Фернандеш стал автором 32 забитых мячей и 18 голевых передач. При этом он провёл в составе «Спортинга» 52 матча: 33 — в чемпионате, 11 — в Кубке и 8 — в еврокубках. Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.
Ранее «Спортинг» отказался продавать Фернандеша «Тоттенхэм Хотспур» за € 55 млн и 10 млн бонусами.
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