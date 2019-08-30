ЦСКА будет иметь право выкупа контракта Лукаса Сантоса за € 3 млн

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА ещё не до конца согласовал сделку по аренде полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Тем не менее стороны близки к соглашению. Право выкупа контракта игрока составит для «армейцев» около € 3 млн.

Ранее сообщалось, что уже в субботу, 31 августа, Сантос вместе со своим агентом Фабиано Фарахом должен вылететь в Россию.

Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоенсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, однако в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи 20-летнего хавбека.