ЦСКА будет иметь право выкупа контракта Лукаса Сантоса за € 3 млн
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА ещё не до конца согласовал сделку по аренде полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Тем не менее стороны близки к соглашению. Право выкупа контракта игрока составит для «армейцев» около € 3 млн.
Ранее сообщалось, что уже в субботу, 31 августа, Сантос вместе со своим агентом Фабиано Фарахом должен вылететь в Россию.
Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоенсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, однако в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи 20-летнего хавбека.
Источник: ЦСКА согласовал с «Васко да Гама» переход Лукаса Сантоса
- 30 августа 2019
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