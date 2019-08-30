Икарди подал в суд на «Интер», он требует от клуба € 1,5 млн

Форвард «Интера» Мауро Икарди подал в суд на свой клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, 26-летний нападающий требует от «нерадзурри» восстановить его права в команде и выплатить ему € 1,5 млн в качестве возмещения ущерба за отстранение от тренировок.

Ранее сообщалось, что новоиспечённый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. Интерес к аргентинцу проявляли «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Монако».

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.