Гендиректор «Интера»: надеюсь, ситуация с Икарди решится в ближайшие дни

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию с нападающим команда Мауро Икарди.

«У клуба есть право и обязанность занимать определённую позицию. Мы точно не причиняем себе вред. Всегда действуем с уважением к своим игрокам. У нас просто возникли большие трудности.

Осталось всего три дня, но я всё ещё надеюсь, что ситуацию можно решить положительно. Не можем говорить обо всём публично, но мы всегда действуем ответственно», — приводит слова Маротты Tuttomercatoweb.

Напомним, у руководства «Интера» возник конфликт с Икарди из-за переговоров о новом контракте. Новый главный тренер команды Антонио Конте дал понять аргентинцу, что не рассчитывает на него в этом сезоне. Сейчас миланский клуб пытается продать форварда.