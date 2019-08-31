Агент — об ходе Павлюченко из «Тоттенхэма»: Леви лично уговаривал Рому остаться

Олег Артемов, агент бывшего нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Романа Павлюченко, рассказал, что президент лондонского клуба Даниел Леви лично уговаривал форварда остаться.

«Карьеру Павлюченко в Англии мог бы оценить если не на отлично, то на очень хорошо. Его любили болельщики, он забивал, было всё прекрасно. Рома мог остаться дальше, его хотел купить «Сандерленд». Они готовы были подписать его на три года, но выбор пал на «Локомотив», поэтому английская эпопея закончилась. При этом мистер Леви лично приезжал к Роме домой, говорил: «Не делай поспешных решений, останься. Сходи в аренду, Реднаппа скоро в нашем клубе не будет, ему осталось чуть-чуть». В итоге Реднаппа убрали через три-четыре месяца», — сказал Артемов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Максимом Пахомовым.