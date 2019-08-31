«Уфа» — «Оренбург»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Оренбурга» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Бизяк, Гиоргобиани.



Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Круговой, Кротов, Алиев, Голубев, Тилль, Козлов, Вомбергар.



«Оренбург»: Руденко, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Афонин, Аюпов, Мишкич, Шкофлек, Деспотович, Фамейе.



Запасные: Довбня, Климович, Сиваков, Козлов, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичёв, Черных, Рикарду, Чуканов, Галаджан.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервным рефери на игру назначен Артём Любимов (Санкт-Петербург).