«Уфа» — «Оренбург»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Оренбурга» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Бизяк, Гиоргобиани.
Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Круговой, Кротов, Алиев, Голубев, Тилль, Козлов, Вомбергар.
«Оренбург»: Руденко, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Афонин, Аюпов, Мишкич, Шкофлек, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Довбня, Климович, Сиваков, Козлов, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичёв, Черных, Рикарду, Чуканов, Галаджан.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервным рефери на игру назначен Артём Любимов (Санкт-Петербург).
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