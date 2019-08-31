«Лестер Сити» — «Борнмут»: прямой эфир начнётся 31 августа в 17:00

Сегодня, 31 августа, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. В роли его ассистентов выступят Питер Джеймс Киркап и Дерек Итон. Резервным рефери на эту встречу назначен Даррен Ингланд.



«Лестер Сити» набрал 5 очков в 3 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (4) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».



С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».