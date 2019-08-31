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«Бёрнли» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Лестер Сити» — «Борнмут»: прямой эфир начнётся 31 августа в 17:00

«Лестер Сити» — «Борнмут»: прямой эфир начнётся 31 августа в 17:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 31 августа, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. В роли его ассистентов выступят Питер Джеймс Киркап и Дерек Итон. Резервным рефери на эту встречу назначен Даррен Ингланд.

«Лестер Сити» набрал 5 очков в 3 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (4) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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