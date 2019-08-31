Зидан — об уходе Наваса: что будет — то будет

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход из команды вратаря Кейлора Наваса. Ранее в СМИ появилась информация, что костариканец близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».



«Завтра нас ожидает тяжёлый матч, и Кейлор тренируется с командой. Завтра он тоже будет в составе, и это главное. В настоящий момент я сосредоточен исключительно на игре.



Что может случиться после игры? Не знаю. Что будет то будет», — цитирует Зидана El Mundo Deportivo.



Кейлор Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В составе мадридского клуба 32-летний вратарь стал чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов. Также в его активе три победы в Суперкубке УЕФА и одна — в Суперкубке Испании.

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