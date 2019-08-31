Томори выйдет в центре обороны «Челси» на матче 4-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Шеффлид Юнайтед» на матч 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, прямая видеотрансляция начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Челси»: Аррисабалага, Эмерсон, Зума, Томори, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Баркли, Маунт, Пулишич, Абрахам.
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, О'Коннелл, Иган, Башам, Балдок, Стивенс, Фримен, Норвуд, Ландстрем, Робинсон, Макбарни.
Параллельно с матчем «Челси» — «Шеффлид» в Манчестере, на стадионе «Этихад» сыграют «Манчестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Зинченко, Сильва, Эрнандес, Де Брёйне, Марез, Агуэро, Стерлинг.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Уэбстер, Данк, Бёрн, Марч, Бернардо, Проппер, Стивенс, Монтойя, Мопе, Троссард.
- 31 августа 2019
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