Шомуродов забил второй мяч «Локомотиву» и возглавил гонку бомбардиров РПЛ
Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов удвоил преимущество команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
На 58-й минуте встречи Алексей Ионов нашёл в штрафной «железнодорожников» 24-летнего нападающего жёлто-синих, который протолкнул мяч в ближний угол ворот Маринато Гилерме. Этот гол стал для Шомуродова 7-м в восьми матчах чемпионата России. Он обошёл Александра Соболева из «Крыльев Советов», который до сегодняшнего дня с 6 голами единолично возглавлял гонку бомбардиров Премьер-Лиги.
Матч между «Локомотивом» и «Ростовом» проходит на стадионе «РЖД Арене» В Москве. Два мяча Шомуродова остаются единственными в игре. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».
Шомуродов забил второй мяч «Локомотиву» и возглавил гонку бомбардиров РПЛ
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