Абрахам открыл счёт в матче с «ШЮ», добив мяч после ошибки вратаря. Видео

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» хозяева открыли счёт на 19-й минуте. Гол забил нападающий Тэмми Абрахам.



После удара головой Абрахама вратарь хозяев не смог зафиксировать мяч, и нападающий «Челси» из-за спины защитника добил мяч в ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



4-й тур АПЛ стартовал в субботу, 31 августа, матчем «Саутгемптон» – «МЮ», который завершился вничью 1:1.



31 августа также встречаются «Ньюкасл Юнайтед» – «Уотфорд», «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла», «Лестер Сити» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед» – «Норвич Сити» и «Бёрнли» – «Ливерпуль».



В воскресенье, 1 сентября, состоятся матчи «Эвертон» – «Вулверхэмптон» и «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».