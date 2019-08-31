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Варди перебросил вратаря ударом из-за штрафной в матче с «Борнмутом». Видео

Варди перебросил вратаря ударом из-за штрафной в матче с «Борнмутом». Видео
Футбол / Англия 0

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» – «Борнмут» был открыт счёт на 12-й минуте. Отличился нападающий хозяев Джейми Варди.

Получив длинную передачу со своей половины, Варди навесным ударом из-за штрафной перебросил вышедшего навстречу вратаря.

Видео доступно на «Чемпионате».

4-й тур АПЛ стартовал в субботу, 31 августа, матчем «Саутгемптон» – «МЮ», который завершился вничью 1:1.

31 августа также встречаются «Ньюкасл Юнайтед» – «Уотфорд», «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла», «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед» – «Норвич Сити» и «Бёрнли» – «Ливерпуль».

В воскресенье, 1 сентября, состоятся матчи «Эвертон» – «Вулверхэмптон» и «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».

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