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«Зенит» объявил о переходе Осорио

«Зенит» объявил о переходе Осорио
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» на официальном сайте сообщил, что достиг соглашения с «Порту» о переходе венесуэльского защитника Йордана Осорио на правах аренды до конца сезона-2019/20. Следующим летом клуб из Санкт-Петербурга сможет выкупить футболиста.

Осорио перешёл в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В прошлом сезоне 25-летний защитник выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». В составе «завоевателей» он принял участие в 27 матчах португальского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с «драконами» действует до лета 2022 года.

Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Инстаграме».

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