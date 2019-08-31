«Зенит» объявил о переходе Осорио
«Зенит» на официальном сайте сообщил, что достиг соглашения с «Порту» о переходе венесуэльского защитника Йордана Осорио на правах аренды до конца сезона-2019/20. Следующим летом клуб из Санкт-Петербурга сможет выкупить футболиста.
Осорио перешёл в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В прошлом сезоне 25-летний защитник выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». В составе «завоевателей» он принял участие в 27 матчах португальского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с «драконами» действует до лета 2022 года.
Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Инстаграме».
Трансфер Осорио обойдётся «Зениту» в € 9 млн
- 31 августа 2019
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