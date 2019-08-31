Карпин — о победе в матче с «Локомотивом»: не очень доволен, как сыграл «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу со счётом 2:1 в выездном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

«Что касается спасения Чернова, то, честно говоря, думал, будет гол. Ворота были пустыми. Вратарь проиграл единоборство, чего никто не ожидал, хотя был простой мяч, свечка.

Почему после перестроения на пять защитников команда подсела? Инициативой владел «Локомотив» и в первом тайме. Во втором создавали не так много. Мы прижались, потому что нас прижали в этот момент.

Два забили, но при этом ещё три момента не забили, создавали моменты. Мягко говоря, это была не самая хорошая наша игра. Поэтому не очень доволен, как мы сыграли.

Выбор между Бабуриным и Песьяковым? У нас все основные, будем смотреть. Норманн провёл нормальный матч, не выдающийся. Надо лучше, чем сегодня. Ёкнуло ли сердце при моментах «Локомотива»? Если скажу, что ёкнуло, что-то изменится?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.