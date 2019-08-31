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«Барселона» упустила победу в матче с «Осасуной»

«Барселона» упустила победу в матче с «Осасуной»
Футбол / Испания 0

«Барселона» сыграла вничью с «Осасуной» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Игра проходила в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Итоговый счёт матча — 2:2.

Первыми в матче забили хозяева. На 7-й минуте Роберто Торрес поразил ворота Марка-Андре тер Штегена после передачи Брандона Льямаса. Сине-гранатовые отыгрались уже во втором тайме. На 51-й минуте первый гол за каталонский клуб забил 16-летний Ансумане Фати. На 64-й минуте «Барсу» вперёд вывел удар Артура Рамоса. В обоих случаях партнёрам ассистировал Карлес Сайоль. Уйти от поражения хозяева смогли на 81-й минуте. Торрес реализовал пенальти, который был назначен за игру Жерара Пике рукой в штрафной площади.

«Осасуна», набрав 5 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры. «Барселона», имея в активе на очко меньше, занимает 5-е место.

Испания - Примера. 3-й тур
31 августа 2019, суббота. 18:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Торрес – 7'   1:1 Фати – 51'   1:2 Рамос – 64'   2:2 Торрес – 81' (пен)
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