«Атлетик» продлил серию без поражений до трёх матчей, обыграв «Реал Сосьедад»

В матче 3-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Андера Капы. До перерыва преимущество клуба из Бильбао увеличил хавбек Рауль Гарсия, голевой пас отдал полузащитник Иньиго Кордоба.

Беспроигрышная серия «Атлетика» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее команда Гаиски Гаритано на выезде сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) и одержала победу в домашней встрече с «Барселоной» (1:0).

«Атлетик», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Реал Сосьедад» (4) занимает девятое место.