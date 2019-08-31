«Атлетик» продлил серию без поражений до трёх матчей, обыграв «Реал Сосьедад»
В матче 3-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Андера Капы. До перерыва преимущество клуба из Бильбао увеличил хавбек Рауль Гарсия, голевой пас отдал полузащитник Иньиго Кордоба.
Беспроигрышная серия «Атлетика» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее команда Гаиски Гаритано на выезде сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) и одержала победу в домашней встрече с «Барселоной» (1:0).
«Атлетик», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Реал Сосьедад» (4) занимает девятое место.
Испания - Примера. 3-й тур
30 августа 2019, пятница. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Уильямс – 11' 2:0 Гарсия – 28'
10 главных перемен в жизни Неймара и «Барсы» с тех пор, как они расстались
И у клуба, и у игрока дела не очень.
- 31 августа 2019
-
01:01
-
00:56
-
00:26
-
00:25
-
00:06
- 30 августа 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:35
-
23:24
-
23:18
-
23:18
-
23:05
-
23:00
-
22:42
-
22:35
-
22:34
-
22:23
-
22:10
-
22:08
-
21:55
-
21:54
-
21:35
-
21:18
-
21:17
-
21:00
-
20:46
-
20:39
-
20:29
-
20:16
-
20:07
-
19:57
-
19:52
-
19:23
-
19:19
-
18:58
Партнерский контент