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«Атлетик» продлил серию без поражений до трёх матчей, обыграв «Реал Сосьедад»

«Атлетик» продлил серию без поражений до трёх матчей, обыграв «Реал Сосьедад»
Футбол / Испания 0

В матче 3-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Андера Капы. До перерыва преимущество клуба из Бильбао увеличил хавбек Рауль Гарсия, голевой пас отдал полузащитник Иньиго Кордоба.

Беспроигрышная серия «Атлетика» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее команда Гаиски Гаритано на выезде сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) и одержала победу в домашней встрече с «Барселоной» (1:0).

«Атлетик», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Реал Сосьедад» (4) занимает девятое место.

Испания - Примера. 3-й тур
30 августа 2019, пятница. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Уильямс – 11'   2:0 Гарсия – 28'
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