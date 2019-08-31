Деку: Осорио оказался там, где продолжит расти, развиваться, как профессионал

Бывший полузащитник сборной Португалии Деку, являющийся агентом новоиспечённого защитника «Зенита» Йордана Осорио, прокомментировал переход своего клиента в стан сине-бело-голубых.
«Зенит» — клуб с огромной историей, который в последние годы стал настоящим грандом по количеству трофеев, по именам игроков, которые носили и носят его футболку, по всему, что окружает его. При этом «Зенит» постоянно ищет возможности стать ещё лучше и сильнее. Поэтому Йордан оказался там, где продолжит расти, развиваться, как профессионал, и будет бороться за большие награды.
Это игрок с характером и выдающимся талантом. Он очень силён физически и обладает высокой скоростью, что не всегда отличает защитников с его габаритами. Всё это позволит ему внести большой вклад в командное дело.
Что касается «Газпром Арены», то это фантастический стадион, очень красивый, с невероятными болельщиками! Любой футболист мечтал бы сыграть на нём. Я остался под большим впечатлением от него, как и от города: они очень подходят друг другу", — цитирует Деку официальный сайт «Зенита».
- 31 августа 2019
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