Мане забил в стремительной контратаке, после обрезки защитников «Бёрнли». Видео

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Ливерпуль» гости увеличили перевес до 2:0 на 37-й минуте. Отличился нападающий Садио Мане.



После неточной передачи защитника хозяев мяч в центре поля перехватил Роберто Фирмино, отдавший передачу Мане, который пробил в противоход вратарю в дальний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».



4-й тур АПЛ стартовал в субботу, 31 августа, матчем «Саутгемптон» – «МЮ», который завершился с ничейным счётом 1:1.



31 августа также «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Уотфордом» – 1:1, «Челси» дома поделил очки с «Шеффилд Юнайтед» – 2:2, «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе победил «Астон Виллу» – 1:0, «Лестер Сити» на своём поле обыграл «Борнмут» – 3:1, «Манчестер Сити» дома разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» – 4:0, «Вест Хэм Юнайтед» на своей арене был сильнее «Норвич Сити» – 2:0.



В воскресенье, 1 сентября, состоятся матчи «Эвертон» – «Вулверхэмптон» и «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».