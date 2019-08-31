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«Милан» одержал первую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Брешию»

«Милан» одержал первую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Брешию»
Футбол / Италия 0

В матче 2-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Брешию». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу, отправивший мяч в ворота соперника на 12-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Сусо.

Для «Милана» эта победа стала первой в чемпионате Италии в нынешнем сезоне. В стартовом туре команда Марко Джампаоло на выезде проиграла «Удинезе» (0:1). «Брешия» в прошлом матче в гостях оказалась сильнее «Кальяри» (1:0).

«Брешия», набрав 3 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, «Милан» (3) — 10-е.

Календарь матчей итальянского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 2-й тур
31 августа 2019, суббота. 19:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Брешия
Брешия
1:0 Чалханоглу – 12'
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