Обухов разорвёт контракт с «Сочи» и перейдёт в «Тамбов»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Сочи» Владимир Обухов в ближайшее время разорвёт контракт с клубом и перейдёт в «Тамбов».
27-летний Обухов является воспитанником московского «Спартака». В минувшем сезоне, выступая за «Мордовию», он принял участие в 35 матчах Футбольной национальной лиги (27 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (3 — с пенальти), а также получил четыре жёлтые карточки. В «Сочи» он перешёл этим летом.
В текущем сезоне в составе «Сочи» Обухов принял участие в трёх матчах, не отметившись результативными действиями.
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Тамбов», набрав 5 очков, занимает последнее, 16-е место. «Сочи», имея в активе на очко больше, — на 14-м месте.
«Ахмат» ушёл от поражения в матче с «Тамбовом» на 90+2-й минуте
- 31 августа 2019
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