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«Ахмат» ушёл от поражения в матче с «Тамбовом» на 90+2-й минуте

«Ахмат» ушёл от поражения в матче с «Тамбовом» на 90+2-й минуте
Футбол / РПЛ 0

«Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Итоговый счёт матча — 1:1.

Первый мяч был забит на 5-й минуте встречи. Валерий Чуперка выполнил со стандартного положения мягкий навес в штрафную площадь хозяев, а Максим Осипенко выпрыгнул и головой протолкнул мяч в дальний угол ворот Виталия Гудиева. Хозяева сравняли счёт на 90+2-й минуте. От поражения «Ахмат» спас результативный удар Бернарда Бериши.

В турнирной таблице «Ахмат» поднялся на 12-е место. В активе команды из Грозного восемь очков. «Тамбов», набрав пять очков, остался на последнем, 16-м месте. В следующем туре «Ахмат» 15 сентября сыграет в гостях с «Ростовом», а «Тамбов» в тот же день дома примет ЦСКА.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
31 августа 2019, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Тамбов
Тамбов
0:1 Осипенко – 5'   1:1 Бериша – 90+2'
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