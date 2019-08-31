«Ахмат» ушёл от поражения в матче с «Тамбовом» на 90+2-й минуте

«Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Итоговый счёт матча — 1:1.

Первый мяч был забит на 5-й минуте встречи. Валерий Чуперка выполнил со стандартного положения мягкий навес в штрафную площадь хозяев, а Максим Осипенко выпрыгнул и головой протолкнул мяч в дальний угол ворот Виталия Гудиева. Хозяева сравняли счёт на 90+2-й минуте. От поражения «Ахмат» спас результативный удар Бернарда Бериши.

В турнирной таблице «Ахмат» поднялся на 12-е место. В активе команды из Грозного восемь очков. «Тамбов», набрав пять очков, остался на последнем, 16-м месте. В следующем туре «Ахмат» 15 сентября сыграет в гостях с «Ростовом», а «Тамбов» в тот же день дома примет ЦСКА.