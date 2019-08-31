Созин: «Краснодар» обязан бороться за победу в Лиге Европы

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. Напомним, ЦСКА сыграет в группе H с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем», «Краснодар» выступит в группе C с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».

«Я вообще не понимаю, как в еврокубках может быть удобный или неудобный соперник. Есть пример нынешнего года. «Порту» — это однозначно один из сильнейших клубов Европы, они ведь всегда на виду, выигрывали Лигу чемпионов. «Олимпиакос», как бы ни называли его лидером греческого футбола, однозначно слабее португальцев. Нельзя сказать, что это команда экстра-класса. Но «Краснодар» прошёл «Порту», а грекам проиграл, пропустив шесть мячей за два матча.

Я почитал болгарскую прессу. Там пишут, что «Лудогорцу» повезло с ЦСКА, что они с «Эспаньолом» будут бороться за первое-второе место. А у нас пишут, что повезло «армейцам». Вывод простой: настраиваться нужно на каждого соперника. Вспомните тот же ЦСКА, который дважды проиграл «Виктории» в прошлом году, но при этом разгромил «Реал» в гостях. «Лудогорец» и команды такого типа живут благодаря еврокубкам, для них каждый матч в Лиге Европы — возможность заработать, так что нужно настраиваться на них так же, как на «Реал».

Хотелось бы услышать от руководства «Краснодара», что они будут бороться за победу в Лиге Европы. Сейчас команда к этому готова, они обязаны бороться за победу во всём турнире. Нужно выходить в финал, а не в весну. «Челси» почему-то даже не думает о том, что надо играть в Лиге Европы в феврале. «Краснодар» сейчас на том уровне развития, когда надо ставить цель победить в турнире.

Что касается ЦСКА, то хотелось бы, чтобы они показали свои намерения, но проблема в том, что комплектование команды идёт только к восьмому туру, — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.