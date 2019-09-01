Transfermarkt посоветовал клубам поспешить с покупкой игрока «Ростова» Чернова

Крупнейший статистический футбольный сайт Transfermarkt посоветовал клубам поспешить с покупкой защитника «Ростова» Евгения Чернова после его невероятного спасения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Напомним, уже в компенсированное к встрече время Чернов отразил два удара, когда ворота гостей были практически пустыми.



Так, в комментарии к ролику с участием 26-летнего игрока жёлто-синих SMM-служба Transfermarkt написала: «Всем тренерам клубов, которые хотят подписать его до закрытия трансферного окна: Евгений Чернов, возраст: 26 лет, левый защитник, контракт с клубом действует до лета 2022 года, рыночная стоимость: € 2 млн».

Transfermarkt советует клубам подписать Чернова

«Ростов» возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, набрав в 8 матчах 17 очков.

