Transfermarkt посоветовал клубам поспешить с покупкой игрока «Ростова» Чернова
Крупнейший статистический футбольный сайт Transfermarkt посоветовал клубам поспешить с покупкой защитника «Ростова» Евгения Чернова после его невероятного спасения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Напомним, уже в компенсированное к встрече время Чернов отразил два удара, когда ворота гостей были практически пустыми.
Так, в комментарии к ролику с участием 26-летнего игрока жёлто-синих SMM-служба Transfermarkt написала: «Всем тренерам клубов, которые хотят подписать его до закрытия трансферного окна: Евгений Чернов, возраст: 26 лет, левый защитник, контракт с клубом действует до лета 2022 года, рыночная стоимость: € 2 млн».
Transfermarkt советует клубам подписать Чернова
«Ростов» возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, набрав в 8 матчах 17 очков.
«Ростов» изменил позицию Чернова на вратаря после его спасения в матче с «Локо»
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