«Фиорентина» близка к трансферу Абреу, которым интересовался ЦСКА

Нападающий «Флуминенсе» Педро Гильерме Абреу дос Сантос близок к переходу в «Фиорентину», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, итальянский и бразильский клубы в данный момент обсуждают последние детали трансфера. В ближайшее время футболист отправится в Италию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать личный контракт.

Ранее сообщалось, что представители ЦСКА контактировали с агентом 22-летнего нападающего для оценки возможности перехода игрока. «Флуминенсе» на тот момент надеялся выручить за Абреу не менее € 15 млн.

Действующий контракт 22-летнего Педро Абреу с «Флуминенсе» рассчитан до июля 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провёл в чемпионате Бразилии 10 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами (два — с пенальти).