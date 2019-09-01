«Фиорентина» близка к трансферу Абреу, которым интересовался ЦСКА

Нападающий «Флуминенсе» Педро Гильерме Абреу дос Сантос близок к переходу в «Фиорентину», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, итальянский и бразильский клубы в данный момент обсуждают последние детали трансфера. В ближайшее время футболист отправится в Италию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать личный контракт.
Ранее сообщалось, что представители ЦСКА контактировали с агентом 22-летнего нападающего для оценки возможности перехода игрока. «Флуминенсе» на тот момент надеялся выручить за Абреу не менее € 15 млн.
Действующий контракт 22-летнего Педро Абреу с «Флуминенсе» рассчитан до июля 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провёл в чемпионате Бразилии 10 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами (два — с пенальти).
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