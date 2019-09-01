Лэмпард: значения не имеет, что «Челси» играл самым молодым составом в АПЛ

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги матча 4-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).



«Дело не в обороне. Как в атаке, так и в защите, незабитые и пропущенные голы являются следствием командной игры, потери концентрации и ошибок. Мы пропустили, поскольку позволили себе выключиться из игры, заручившись комфортным преимуществом. „Шеффилд Юнайтед“ является серьёзным соперником, и при счёте 2:0 ещё ничего не было решено.



В перерыве я чётко дал понять игрокам, что этот счёт может превратиться как в 3:0, так и в 2:2. К сожалению, мы быстро пропустили, и всё пошло по наихудшему сценарию. Мы должны рассматривать потерю очков исключительно как командную неудачу, не как следствие индивидуальных ошибок. При этом абсолютно никакого значения не имеет, что это был самый молодой состав „Челси“ в истории АПЛ. К результата матча с „Шеффилд Юнайтед“ это не имеет никакого отношения», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

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