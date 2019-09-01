Сантос попрощался с «Васко» и подписался на страницу ЦСКА в «Инстаграме»
Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос попрощался с бразильским клубом перед переходом в ЦСКА.
«Слава богу! Спасибо, „Васко“! Спасибо семье, спасибо моей девушке, спасибо всем моим друзьям и людям, пожелавшим мне удачи! Увидимся позже! Я люблю „Васко“, — написал бразилец в «Инстаграме», а также подписался на страницу московского клуба.
Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует хавбека на год за € 200 тыс. с правом последующего выкупа за € 3 млн.
20-летний Сантос является воспитанником «Васко да Гама». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в одном матче бразильского национального чемпионата, проведя на поле 11 минут. Сантос играет на позиции левого полузащитника. Контракт игрока с «Васко» действует до 31 декабря 2022 года.
ЦСКА заплатил за аренду хавбека Лукаса Сантоса € 200 тыс.
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